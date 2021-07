Frastornati: casting aspiranti attori per spettacolo teatrale

La Compagnia Teatrale i Frastornati è alla ricerca di aspiranti attori di sesso maschile e femminile e di età compresa tra i 35 e i 60 anni per inserimento in spettacolo che andrà in scena nel mese di Agosto 2021.

Sono richieste:

– attitudine alla comicità e buona padronanza del dialetto siciliano;

– residenza e/o domicilio a Castelbuono;

– disponibilità assoluta per la tournèe estiva nel comprensorio madonita;

– massima serietà e attitudine all’ascolto.

Non sono richieste:

– particolari caratteristiche fisiche;

– esperienze precedenti maturate nell’ambito teatrale.

Per partecipare alle selezioni e/o ricevere ulteriori informazioni, prego contattare il 3292571118.

Ci hai visto e vuoi entrare a far parte della Compagnia? Non ci conosci, ma ti incuriosiamo?

Vuoi provare una nuova esperienza teatrale?

Cosa aspetti? Entra anche tu a far parte del magico mondo del Teatro!