FS: dal 12 luglio il diretto Cefalù – aeroporto Punta Raisi

E’ una delle iniziative lanciate dal gruppo “per accompagnare gli italiani alla ripartenza e scoprire luoghi di mare, montagna, piccoli borghi e città d’arte”. Dall’inizio di luglio è stata ripristinata l’intera offerta degli InterCity Giorno e Notte che collegano la Sicilia a Roma e a Milano

Non solo i treni InterCity giorno e notte che collegano la Sicilia a Roma e a Milano, ma anche i collegamenti denominati Cefalù Line e il Barocco Line. Sono alcune delle iniziative messe in campo da Trenitalia per questa estate. “Il sostegno al turismo – si legge in una nota – è al centro dell’impegno del gruppo FS Italiane per accompagnare gli italiani alla ripartenza e scoprire luoghi di mare, montagna, piccoli borghi e città d’arte.

Trasporti, Fs lancia il collegamento aeroporto di Palermo-Cefalù

Tra le novità dell’estate 2020, arrivano il Cefalù Line e il Barocco Line. Nei giorni festivi del periodo dal 12 luglio al 6 settembre, saranno 14 nel complesso i collegamenti diretti tra l’aeroporto di Punta Raisi e Cefalù e in totale saranno 28 i treni tra Palermo centrale e il borgo cefaludese, a comporre una ricca offerta per turisti e cittadini siciliani che potranno anche raggiungere le località di mare di Campofelice e Lascari. Nei giorni feriali sono 31 collegamenti complessivi su Cefalù (da Palermo Centrale o da Messina e S. Agata)“

(Fonte: PalermoToday.it)