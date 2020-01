Fuga dalle Madonie: ecco i dati salienti dell’analisi statistica sull’emigrazione dei cittadini madoniti

In seguito agli esiti fortemente positivi del convegno organizzato da CastelbuonoScienza sulla resilienza nelle aree interne, tenutosi ieri 13 gennaio 2020 presso la sala conferenze del museo F. Minà Palumbo, pubblichiamo in basso il rapporto, a cura di Giuseppe Dino, contenente i dati salienti dell’analisi statistica sull’emigrazione madonita. In fondo all’articolo la registrazione video integrale del convegno.

INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEL RAPPORTO E RINGRAZIAMENTI

Il presente lavoro non ha la pretesa di avere rilevanza scientifica e validità universale. È un tentativo di rappresentazione di una realtà che non è mai stata dipinta in dettaglio sia per incapacità che per dolo. Si tratta di un lavoro condotto nel tempo libero con il prezioso ausilio di tante menti mosse dalla volontà di indagare su un fenomeno sempre più vasto e complesso che ci tocca in prima persona e che, a parer nostro, non è analizzato in maniera organica e profonda. Il rapporto contiene le elaborazioni dei dati oggettivi raccolti durante la campagna d’indagine e le relative considerazioni sorte durante i dibattiti pubblici e gli incontri di discussione.

Grazie di cuore a chi ha contribuito a questo lavoro compilando il sondaggio, a chi ha diffuso capillarmente l’iniziativa e agli amici che con la loro arguzia hanno revisionato i quesiti e la struttura del sondaggio. Il vero successo dell’iniziativa sta nella nascita di un sussulto, di una scintilla di dibattito e di pensiero critico; queste sono le vere dimostrazioni che le Madonie e i madoniti esistono e resistono all’emorragia sociale in atto.

Un ringraziamento particolare a Mario Berardi, Anna Maria Cangelosi, Luca Lavore, Mariele Macaluso, Pietro Polito, Teresa Triscari, Salvatore Ilardo, Michele Ferraro, Associazione CastelbuonoSCIENZA, Associazione Teatro della Rabba e Associazione Miterra VideoLab per l’intervento incisivo nell’ideazione e revisione dei dati e per l’organizzazione di eventi di divulgazione e dibattito. Una soluzione alternativa può essere possibile, se non lo è bisogna percorrere tutte le strade per cercare di costruirla.

“…Non conosco nessuna nazione che assista così passivamente alla morte dei luoghi. Lo si vede già dalla segnaletica, da come i cartelli dei paesi si mescolano a quelli degli ipermercati. Le frazioni, le alture, i ruscelli stanno perdendo il nome, ultimo presidio dell’identità. L’economia ha sostituito la topografia, le pagine gialle la carta geografica…”. (Paolo Rumiz – La leggenda dei monti naviganti)

I dati integrali sono stati da sempre disponibili liberamente su internet in quanto sono da considerarsi patrimonio collettivo, di seguito il link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12TabFSX3By6w4MUJqBtzS3vItsrsO7Wa

(Foto copertina: Mediometraggio “U juornu avanti” prodotto dalla Miterra Videolab)

Contatti: giuseppe1.dino@libero.it – 3289587348

Giuseppe Dino

