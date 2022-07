Fuoriborgo.it, il nuovo sito di eventi delle Madonie e dintorni

Ascolta l'articolo

E’ nato FuoriBorgo.it!

La nuova piattaforma digitale di eventi gratuita, dedicata a tutti i borghi delle Madonie e dintorni, dalle montagne al mare. Da oggi sarà possibile promuovere e scoprire qualsiasi evento, iniziativa culturale e di intrattenimento in programma in tutte le località del territorio madonita. Un concerto o un festival, una mostra o una presentazione, una festa patronale o una sagra, un incontro letterario o una conferenza, un dj-set o uno spettacolo, un evento naturalistico o scientifico, una degustazione o una manifestazione dedicata ai bambini. Questo e molto altro da oggi saranno immediatamente e facilmente consultabili su FuoriBorgo.it!

Il portale è semplice da usare ed è dedicato a chiunque sia in cerca di un’idea per il tempo libero e a tutti coloro che organizzino e promuovano un evento temporaneo (istituzioni comunali, gestori di spazi pubblici o privati, artisti, event manager, etc.)

Grazie al sistema di registrazione e login, con pochi click, ogni organizzatore potrà gratuitamente e autonomamente pubblicare il proprio evento inserendo informazioni, date e orari, immagini, link a pagine web e social e i propri contatti. Per chi è invece interessato a conoscere quali sono gli eventi in programma basterà accedere al sito web consultando anche le pagine di dettaglio per conoscere le principali indicazioni fornite dagli organizzatori.

Sito web mobile friendly, grafica gradevole, schede evento schematiche e complete e filtri dinamici permetteranno di restringere le ricerche anche per località, categoria di evento e date desiderate. Inoltre, grazie a un avanzato sistema di indicizzazione su internet, gli eventi presenti su FuoriBorgo.it potranno comparire fra i primi risultati dei motori di ricerca. La vivacità dei nostri paesi sarà adesso più visibile grazie a FuoriBorgo.it!

FuoriBorgo.it è un progetto autofinanziato e gratuito, ideato e diretto da Social Green Hub, associazione no-profit nata a Castelbuono ed impegnata a promuovere la digitalizzazione e lo sviluppo del territorio. Si è ampiamente occupata della realizzazione e gestione del progetto South Working Castelbuono, che ha permesso a numerosi remote worker di lavorare nei coworking di Castelbuono, apprezzando ancora di più la bellezza, l’intensità culturale e storico-folklorica e l’intraprendenza innovativa delle Madonie.

FuoriBorgo.it è il risultato delle competenze digitali e tecnologiche dei suoi fondatori, della loro esperienza e sensibilità ma soprattutto della grande passione per il proprio territorio. A questo desiderano restituire tutto il valore che merita contribuendo a dare maggiore visibilità alle numerose iniziative rivolte agli abitanti delle Madonie e a chi, proveniente da altri luoghi, scelga i borghi madoniti come meta del proprio tempo libero.

Quindi, caro organizzatore, cosa aspetti? Pubblica il tuo evento, c’è tantissima gente che non vede l’ora di averne notizia e partecipare! E tu, in cerca di idee per stasera, per domani o per le prossime settimane, visita FuoriBorgo.it e scegli le iniziative che più ti piacciono!

Ci vediamo presto su FuoriBorgo.it e in giro per le Madonie e dintorni!