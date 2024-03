Furto di rame al cimitero di Castelbuono

Un nuovo furto di rame è avvenuto nei giorni scorsi presso il cimitero di Castelbuono. In particolare sono stati sottratti, da alcune cappelle gentilizie, diversi tubi di scolo in rame, il tutto è probabilmente avvenuto di notte. I malfattori non hanno avuto problemi a staccare i manufatti dai supporti che li tenevano ancorati al muro, come documentato dalle foto in basso.

Non è la prima volta che il cimitero di Castelbuono viene preso di mira. In particolare ad attirare maggiormente i ladri sono i materiali in rame, come per l’appunto le grondaie, tubi e coperture che poi vengono venduti al mercato nero. A segnalare l’accaduto il proprietario di una delle cappelle gentilizie coinvolte. Contemporaneamente è partita la segnalazione agli uffici della Polizia Municipale. Si spera che telecamere a circuito chiuso possano permettere l’individuazione dei responsabili.