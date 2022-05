Gal Madonie, il Futuro delle Aree Rurali. Opportunità ed iniziative europee – Dialogo con i Comuni

Ascolta l'articolo

11 maggio 2022 ore 15.15 – 17.30

Il Futuro delle Aree Rurali. Opportunità ed iniziative europee

Dialogo con i Comuni

“Le zone rurali sono il tessuto della nostra società e il cuore pulsante della nostra economia. Sono una parte fondamentale della nostra identità e del nostro potenziale economico. Custodiremo e conserveremo le nostre zone rurali e investiremo nel loro futuro …

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea.

La visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE mira ad affrontare i problemi e le preoccupazioni sopramenzionati valorizzando le nuove opportunità offerte dalla transizione verde e digitale dell’UE e gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e individuando i mezzi per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e stimolare la crescita economica.

L’evento offre l’occasione per presentare alcune misure e opportunità (PNRR e New European Bauhaus) per i territori delle aree rurali e non e per creare un’occasione di dialogo con le istituzioni e gli eurodeputati

L’evento è organizzato dall’Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct Palermo in collaborazione con il Gal Madonie con Commissione Europea, Agenzia per la Coesione Territoriale, Regione Siciliana.

Durante l’evento verranno presentate alcune iniziative ed opportunità di sviluppo del PNRR e del New European Bauhaus per i Comuni e le associazioni

PNRR

1. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR (Strategia nazionale per le aree interne)

2. Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali

New European Bauhaus

1. Call Co-Creazione dello spazio pubblico attraverso il coinvolgimento dei cittadini,

2. Call Attività di Coinvolgimento dei Cittadini

Programma

Saluti

Francesco Paolo Migliazzo, Presidente Gal Madonie

Interventi

Tommaso Emiliani, EIT Strategic Synergies Cluster Manager,European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

Dario Cartabellotta, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Regione Sicilia

Agenzia Coesione, Intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità PNRRe farmacie Rurali

Alessandro Ficile, Amministratore unico SOSVIMA

Eurodeputati

Comuni