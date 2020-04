Gal Madonie, in videoconferenza un piano sui grani antichi siciliani

Castellana Sicula – Previsto per martedì 14 aprile alle ore 17:00 il secondo incontro informativo, in videoconferenza, per l’elaborazione e stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei grani duri antichi delle Madonie.

La richiesta di questo secondo incontro di approfondimento è stata richiesta direttamente dai tanti presenti al primo appuntamento che si è tenuto lo scorso 03 aprile.

Per partecipare all’evento, è sufficiente cliccare sul seguente

link: https://meet.jit.si/GALISCMADONIE_Incontroinformativo_Bando_sm16.1_filieracerealicola

e seguire le istruzioni che verranno mostrate. La partecipazione all’evento è gratuita.

Sul sito del Gal Madonie è possibile reperire le slide illustrative del Bando Misura 19 – sottomisura 19.2 –sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”

Consiglio tecnico: collegarsi tramite pc e di utilizzare, come browser, Google Crome o Firefox.