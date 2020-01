Gangi alla riscossa, Geraci alle percosse. Supergiovane avanti pian pianino

Malo scivolone del Geraci in casa del meno quotato Oratorio S. Ciro e Giorgio sconfitto per 2-1, dopo essere passato in vantaggio si fa doppiare perdendo una grossa occasione per continuare la propria incredibile corsa. Adesso la Madrepatria dei Ventimiglia scivola al quinto posto mantenendo sempre la zona play off.

La Cephaledium tra le mura amiche perde un intero set contro lo Sporting Vallone avvicinandosi sempre più alla fine tragica di questo girone di ritorno.

Risultati:

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Geraci: 2 – 1

Cephaledium – :Sporting Vallone 0 – 6

Classifica Eccellenza



In Promozione, il Gangi liquida per 1-0 l’Acquedolci consolidando la quarta piazza in classifica che significa play off. La Supergiovane, invece, pareggia al Failla per 1-1 contro le Due Torri, mantenendo a debita distanza i play out segno di una ritrovata continuità per i Cinghiali.

Risultati:

Gangi – l’Acquedolci: 1-0

Supergiovane – Due Torri,: 1-1

Classifica Promozione



Fonte classifica: Tuttocampo.it