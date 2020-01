Gangi festeggia il 2020 con gli auguri per i cento anni di nonna Domenica

Gangi – Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno voluto iniziare il nuovo anno festeggiando il primo dell’anno con un lieto evento assieme a Domenica Barberi e ai suoi parenti in occasione del suo centesimo compleanno.

Il primo gennaio del 1920 nasceva nonna Domenica che oggi ha ritrovato ancora una volta l’affetto di nipoti, figli e fratelli tutti riuniti per l’occasione.

“Le statistiche ci confermano che a Gangi si invecchia bene e che l’età media è in aumento, nel 2019 gli ultranovantenni sono circa 150 – afferma il Sindaco Francesco Migliazzo – oggi abbiamo voluto essere presenti con la giunta a questo lieto evento per portare personalmente gli auguri a nonna Domenica e ai suoi parenti e per testimoniare l’affetto dell’Amministrazione Comunale verso i nostri anziani che raggiungono mete così importanti, a loro il nostro augurio di buon anno e di lunga vita”