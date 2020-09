Gara sfortunata per Vincenzo Campo al campionato Nazionale KFA 100cc circuito di Pomposa

Nei giorni 19 e 20 settembre a Pomposa in provincia di Ferrara il pilota castelbuonese Vincenzo Campo ha preso parte all’ultima prova del campionato Nazionale KFA 100cc Series.

Dopo vari turni di prova per conoscere meglio la pista con il 100cc il castelbuonese ha migliorato di molto i suoi tempi. Domenica ottiene il 9° tempo nelle qualificazioni e in gara conquista un 8° posto in scia del 6° e 7° posto. In finale è stato però costretto al ritiro al 2° giro per un problema tecnico.

Ritiro che lascia l’amaro in bocca compromettendo la finale di campionato. Campo ha corso con il team Maccaferri Racing che desidera ringraziare personalmente.

Prossimo appuntamento il 30 ottobre alla gara Internazionale Nations Cup KFA 100cc Series 2020 che si svolgerà a Lonato (BS) a chiusura della sua stagione sportiva.