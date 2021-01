Garanzia Giovani – fase 2 Sicilia. Castelbuono e basse Madonie 15 allievi per corso

GARANZIA GIOVANI – FASE 2 SICILIA AGENZIA PER IL LAVORO SOLARIS CASTELBUONO E BASSE MADONIE NUMERO ALLIEVI 15 per corso ( Primo step indagine conoscitiva attivazione percorsi ) MODALITÀ Il Percorso Formativo si svolgerà in modalità On-Line Sincrona, attraverso apposita piattaforma multimediale telematica (DaD). COSTO Gratuito REQUISITI Giovani in età compresa tra i 18 e 35 anni non compiuti al momento dell’iscrizione, in possesso delle seguenti condizioni e requisiti Essere Disoccupati; Non frequentare nessun corso di studi;

Non partecipare a nessun tirocinio curriculare e/o extracurriculare; Non essere iscritto a nessun Albo e/o Ordine Professionale; Essere residenti nel territorio Siciliano. DURATA 200 ore CERTIFICAZIONE DI USCITA Certificazione rispetto al percorso scelto. Informatica patente europea; Inglese B2/C1 DOCUMENTI RICHIESTI Copia documento di riconoscimento in corso di validità Codice fiscale Compliazione modulo adesione e invio tramite WhatsApp ai numeri 3687047825/3286518385 Per i tirocini retribuiti 300 euro al mese per 6 mesi chiamare questo numero 338 983 2191 Dott. Salerno.