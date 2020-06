Geraci Siculo: approvato il piano di intervento post Covid-19 per far fronte ad emergenze sociali, occupazionali ed economiche della cittadinanza e delle imprese locali

L’Amministrazione Comunale ha approvato un corposo piano di intervento che rappresenta la prima strategia per far fronte alle emergenze di natura sociale, occupazionale ed economica della cittadinanza e dei titolari di attività produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Diversi sono gli interventi previsti sia a favore della cittadinanza che a favore delle imprese.

Il primo intervento è un progetto di servizio civico rivolto ai cittadini privi di occupazione e in condizione di disagio economico che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 si trovano in situazione bisogno. Potranno accedere al servizio i cittadini con un età compresa tra i 18 e i 65 anni residenti nel Comune, con un indicatore ISEE in corso di validità di importo inferiore ad €.15.000,00 che verranno impiegati per 60 giorni in progetti di pubblica utilità. La somma destinata a questo progetto è pari ad Euro 20.000,00.

Previsto un contributo una tantum finalizzato a sostenere le imprese locali, artigianali, commerciali, industriali e di servizi con sede legale e operativa nel territorio comunale appartenenti ai settori colpiti dalla crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto. Il contributo risulta differenziato a seconda che l’attività economica sia stata sospesa per effetto dell’emergenza Covid-19 o risulti una riduzione del 30% del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019. Nel primo caso il contributo è pari a 600,00 euro, nel secondo caso a 300 euro. La somma destinata a questo progetto è pari ad Euro 35.000,00.

Prevista la concessione gratuita dei locali del Convento dei Padri Cappuccini a favore delle imprese locali che esercitano attività di ristorazione per servizi di catering in modo da poter rispettare i protocolli delle linee guida anti Covid – 19.

Per lo sviluppo del turismo di prossimità viene programmata la concessione di un voucher a favore dei turisti che scelgono di soggiornare nel nostro borgo per almeno due giorni pernottando per due notti nelle nostre strutture ricettive, nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2020. Si tratta di un voucher spendibile nelle strutture ricettive e presso ristoranti, pizzerie, bar, panifici e negozi locali. La finalità dell’intervento è la scoperta del nostro borgo, la possibilità di privilegiare una modalità di vacanza più a contatto con la natura e da fruire seguendo i principi del turismo lento e responsabile che privilegia l’esperienza con il territorio, le tradizioni locali e la sostenibilità ambientale, in uno contesto comunale a zero contagi Covid-19 e di strutture volte all’accoglienza firmatarie del Patto territoriale “Accoglienza Sicura Madonie Covid – Free”. La somma destinata a questo progetto è pari ad Euro 5.000,00.

Altri interventi sono previsti nel campo della riduzione e agevolazione dei tributi locali e dei canoni per i servizi comunali, (tassa smaltimento rifiuti, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, canone acquedotto), a favore delle imprese locali comprese le aziende zootecniche per le quali viene prevista, per l’anno 2020, la riduzione del canone per l’utilizzo dei terreni demaniali del 50 % rispetto al canone pagato nell’anno 2019 allo scopo di venire incontro alle difficoltà derivanti dalla contrazione dei consumi nel periodo di sospensione dell’esercizio di altre attività economiche che completano la filiera della distribuzione delle aziende che operano nel settore primario.

Proseguiranno anche gli affidamenti di lavori, servizi e forniture relative a commesse pubbliche alle imprese locali, garantendo il rispetto dei principi di derivazione comunitaria in materia di contratti pubblici.

Previsto inoltre l’acquisto dell’attrezzatura e dei relativi prodotti per la sanificazione periodica dei locali pubblici e dei locali sede delle imprese in modo da operare in condizioni di sicurezza.

Infine sono previsti interventi volti alla riqualificazione del centro storico con l’applicazione delle misure previste dal Decreto “Rilancio” che prevede un aumento dell’aliquota della detrazione fiscale al 110% per i lavori edilizi su immobili che verranno eseguiti dal 01/07/2020 al 31/12/2021 mediante l’avvio di attività consulenziale a favore dei cittadini, con la definizione di un modello che coinvolgerà i professionisti e le imprese locali.

Il piano, gli avvisi e la modulistica per le istanze sono pubblicati all’albo on line e sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.geracisiculo.pa.it/attachments/article/769/Piano%20di%20intervento%20a%20sostegno%20delle%20emergenze%20post%20Covid-19.pdf

“Esprimo viva soddisfazione per questo piano approvato con il sostegno del gruppo “Geraci Bene Comune”. Esso rappresenta un aiuto concreto e tangibile volto a far sentire la vicinanza della comunità a quanti, cittadini ed imprese, si trovano a vivere situazioni di difficoltà a seguito dell’emergenza Covid -19.

Voglio ringraziare in modo particolare i titolari di impresa che, malgrado le situazioni difficili in cui operano ogni giorno, hanno deciso, dopo il lockdown di riaprire le loro attività. Cittadini e imprese continueranno ad avere in me, negli assessori e nei consiglieri che mi sostengono, interlocutori attenti per la ripresa. Ulteriori interventi agevolativi potranno essere programmati a seguito della definizione dei trasferimenti statati e regionali per far fronte all’emergenza da Covid – 19 ”.

Il Sindaco Dott. Luigi Iuppa