Geraci Siculo: Cento candeline per la Sig.ra Nazarena Maggio

Un traguardo importante quello raggiunto dalla Signora Maggio Nazarena: 100 anni. Una donna forte, tenace, scrigno di saggezza e di bontà, artefice e protagonista della proprie scelte, che oggi festeggia i suoi 100 anni circondata dall’affetto dei nipoti e dei concittadini.

Accanto al calore della famiglia, presenti il Sindaco Luigi Iuppa, l’Assessore alle Politiche Sociali Marisa Zafonte, i consiglieri Daniela Lo Pizzo, Antonio Corradino, Carmelo Corradino, Padre Santino Scileppi e il minisindaco Ludovica Attinasi, che hanno voluto portare un augurio speciale alla signora Nazarena con la consegna di una targa ricordo e di un omaggio floreale a nome dell’intera comunità.

Il Sindaco, legato, fin da piccolo, da particolare affetto con la festeggiata, ricorda che gli anziani sono una risorsa preziosa, costituiscono la nostra identità, sono le nostre radici e rappresentano coloro i quali abbiamo il dovere di tutelare, curare e amare.

Un evento da ricordare per una donna che ha attraversato un secolo di storia della Città di Geraci, un paese in cui il tasso di longevità è molto alto, tanto da essere stato, insieme ad altri comuni madoniti, oggetto di studi come sesta Zona Blu del pianeta per longevità.