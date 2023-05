Geraci Siculo, il 2 giugno torna il grande appuntamento con la “Transumanza”

Dopo il rinvio a causa delle avverse previsioni meteo, è davvero tutto pronto a Geraci Siculo per il rinnovo dell’antico rito della “Tranzumanza” in programma venerdì 2 giugno. Ecco il programma della manifestazione:

Presso il bevaio saraceno, alle 9 inizieranno le visite alla fattoria didattica realizzata a cura del consorzio F.agr.al. in collaborazione con il servizio civile e la Pro Loco.



Alle 10 in piazza del Popolo la visita guidata “alla scoperta delle Orchidee” lungo la via dei Marcati.



Alle 11, presso il bevaio della Santissima Trinità l’apertura al pubblico del “Marcatu”, una riproduzione fedele dell’antica area di ricovero degli animali composto da Mannara, Vadili e Furrnaca, allestito dai pastori di Geraci Siculo. A seguire la degustazione di prodotti caseari realizzati sul posto, con dimostrazione della realizzazione dei famosi cacioforma.



Dalle 17 l’arrivo in paese delle mandrie in cammino, il momento più atteso di tutto il programma con l’abbivirata degli animali.



A partire dalle 18, la lettura di poesie della transumanza a cura della casa editrice Edizioni Arianna e del dottor Mario Chichi. Il cartellone degli eventi si concluderà con uno spettacolo folkloristico.