Geraci Siculo: riprese di RAI TRE per la candidatura al Borgo dei Borghi 2020

Si sono svolte le riprese televisive per la realizzazione del video che sarà trasmesso su RAI TRE, in occasione dell’8° edizione de “il Borgo dei Borghi”2020, che andrà in onda a partire dal 1° Novembre.

Il sindaco Luigi Iuppa e l’amministrazione comunale, vogliono ringraziare i cittadini che a vario titolo si sono adoperati per l’organizzazione degli spazi e la realizzazione dei momenti utili a favorire riprese ottimali. In particolare si vogliono ringraziare: il Prof. Rosario Schicchi, Direttore dell’Orto Botanico di Palermo, i ragazzi della Pro-loco per il supporto organizzativo, i pastori che hanno realizzato i “cavaddruzzi”, il Cassiere della Festa del Santissimo Sacramento per la disponibilità ad utilizzare i vestiti “da Carvaccata di vistiamari”, le signore che hanno realizzato e dipinto gli “agnelli pasquali” e i fornai, il titolare del ristorante Yerax che ha messo a disposizione la location per la spiegazione di una ricetta tradizionale, l’Associazione Giostra per la disponibilità ad utilizzare i costumi, l’associazione ASD Cavalieri della Contea di Geraci, le coppie che hanno ballato lo scottish, la Banda musicale, gli artigiani scalpellini e la ditta Geraci Costruzioni, i bambini ed i ragazzi per il loro spontaneo appello “Votate Geraci Siculo, il Borgo più bello d’Italia”, gli anziani che, con il loro tipico “cappularu” hanno recitato proverbi in dialetto siciliano, i ragazzi che, da sapienti ciceroni, hanno descritto chiese ed eventi.

Un sentito ringraziamento va anche alle concittadine centenarie Sig.ra Maggio Nazzarena e Sig.ra Zangara Gaetana e ai loro familiari per la preziosa testimonianza, al Parroco per la sempre pronta disponibilità, ai nostri concittadini emigrati in USA per il supporto alla nostra candidatura, agli Agenti di Polizia Municipale, ai volontari del Servizio civile ed all’architetto Giuseppe Antista che con grande spirito di collaborazione, ha gestito l’organizzazione e la realizzazione delle riprese.

Un’occasione unica per Geraci che ha avuto il supporto di tutti e di ognuno.