Geraci Siculo tra i 100 Ambasciatori Nazionali

Si è svolto giovedì 16 Gennaio 2020, nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la consegna del Premio 100 Ambasciatori Nazionali. Organizzata dall’Associazione LIBER, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice RDE, 100 Ambasciatori Nazionali è dedicato a Comuni, Aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, quali agroalimentare, turismo, arte e cultura, sport e spettacolo, enogastronomia, moda, manifattura, innovazione, grande distribuzione, istituti di credito, abitare, cantieri navali, metalmeccanica, automotive, salute e benessere, tutela dell’ambiente, rispetto della legalità; enti locali ed imprese in prima linea che portano in Italia e all’estero la conoscenza del luogo d’origine e del suo stile iconico, industrie che investono sull’etica, sulla salute e la formazione dei dipendenti, nonché aziende ed enti ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza, con lo sguardo sempre rivolto al progresso.

Ad aprire la serata con i ringraziamenti e i saluti istituzionali di rito, la Presidente dell’Associazione LIBER che ha organizzato l’evento. A seguire l’editore Riccardo Dell’Anna, ideatore del progetto editoriale e del pregiato volume 100 Ambasciatori Nazionali, di prossima uscita.

A condurre la serata, la giornalista Alda d’Eusanio che ha intervistato i membri del Comitato d’Onore, composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni nazionali. In sala, la platea composta dai 100 protagonisti e illustri ospiti tra le autorità. Il Premio 100 Ambasciatori Nazionali è stato conferito per la Regione Sicilia ai Comuni di Brolo, Chiaramonte Gulfi, Geraci Siculo, Roccalumera, Santo Stefano di Camastra e Tusa e alle aziende Canapar e Gangi Dante.

Il Comune di Geraci Siculo ha candidato il progetto “Riqualificazione diffusa del Borgo” una sapiente combinazione di interventi pubblici di riqualificazione di siti e contenitori culturali e di interventi di decoro urbano ad opera di cittadini.

Gli interventi oggetto di valutazione sono stati il “Salto del Ventimiglia”, un balcone tutto di vetro posto in corrispondenza di un dirupo roccioso, laddove nel 1338 il conte Francesco Ventimiglia si buttò con il cavallo per sfuggire alle truppe del re; da questo affaccio panoramico si può godere di un’ampissima vallata che giunge fino alle pendici dell’Etna. Questo sito è stato oggetto di valutazione da parte dell’Associazione dei Geopark GGN, con esito positivo ai fini dell’inserimento nel relativo circuito.

L’altra opera è il restauro dell’ex convento dei Padri Agostiniani, in gran parte crollato a causa di un secolare abbandono. L’intervento, che rappresenta un importante risultato nel campo della conservazione del patrimonio monumentale, ha anche una valenza urbanistica in quanto il manufatto si colloca in un’area di cerniera tra il centro storico e la zona di espansione dell’abitato.

In questo contesto si sono inserite ulteriori iniziative per la riqualificazione del borgo avviate con l’obiettivo di migliorare il quadro di vita quotidiano, arricchendo e perfezionando la fioritura e l’aspetto degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano, risparmio e riutilizzo delle risorse, stimolando la cittadinanza, le associazioni, le imprese ad incrementare le fioriture delle strade e dei locali pubblici, attraverso l’educazione ed il rispetto dell’ambiente.

A ritirare il premio consegnato dal Presidente del Comitato d’Onore Carlo Verdone è stato il sindaco Luigi Iuppa il quale si dichiara orgoglioso del traguardo raggiunto dalla comunità di Geraci.