Giorgia Butera porta il Welfare Sociale nell’Ambito del ‘Castelbuono Jazz Festival’

Giorgia Butera (Sociologa, Presidente METE, e Difensore dei Diritti Umani) porta il Welfare Sociale all’interno della 26esima Edizione del ‘Castelbuono Jazz Festival’ con attività parallele. L’Organizzazione è impegnata nella mediazione socio-culturale tra i popoli, nell’affermazione dei principi civili, democratici, liberali ed educativi di ciascun individuo e nella giustizia sociale. Inteviene con azioni giuridiche, socio-sanitarie e di sensibilizzazione nel contrasto alla violenza di genere (anche digitale, come il Revenge Porn). Ed attraverso la Campagna di Prevenzione Oncologica ha introdotto Performance di Teatro/Danza in Oncoematologia (e Cardiochirurgia) Pediatrica.

Gli appuntamenti sono calendarizzati il 19 e 20 agosto 2023, e si terranno nella Sala del Principe al Castello dei Ventimiglia presso il Museo Civico di Castelbuono (Città Metropolitana di Palermo).

Il 19 agosto, in Programma Conferenze, Teatro, Musica, Danza e Rendez-Vous Culturali per i Sogni, i Diritti e la Libertà delle Donne. Le Attività si inseriscono nell’Agenda di METE ‘Donne che Aiutano altre Donne’ nell’ambito del Progetto Europeo ‘SUI GENERIS SCHOOL’. ‘To empower parent women to fight gender-based violence’ per responsabilizzare le donne madri a combattere la violenza di genere. Il Project: 101049725 è promosso dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud (capofila del progetto) e realizzato nell’ambito del Programma Europeo CERV-2021-DAPHNE, in partenariato, tra gli altri, con METE. Qui il Programma completo https://www.culturaldemocracy.eu/mete-conferenze-teatro-musica-danza-e-rendez-vous-culturali-per-i-sogni-i-diritti-e-la-liberta-delle-donne/

Il 20 agosto, appuntamento dedicato alla Cura, l’Amore e l’Arte nelle Vulnerabilità Oncologiche, in particolare Pediatriche. Qui il Programma completo https://www.culturaldemocracy.eu/mete-al-castelbuono-jazz-festival-per-il-progetto-teatro-danza-dedicato-alloncoematologia-pediatrica/

Ingresso libero.

METE: ‘Conferenze, Teatro, Musica, Danza e Rendez-Vous Culturali per

‘I Sogni, i Diritti e la Libertà delle Donne’

Appuntamento importante, giorno 19 agosto alle ore 18:00 presso la Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia al Museo Civico di Castelbuono (Città Metropolitana di Palermo), nell’ambito del ‘Castelbuono Jazz Festival’ per il Welfare Sociale.

S inizia con un Panel, dal titolo: ‘Il Mondo 4.0 ed il Contrasto alla Violenza di Genere’. Interverranno: per i saluti istituzionali la Vicepresidente del Museo Civico, Marika Lima, e poi, Sara Baresi (Direttrice Generale OIDUR), Giorgia Butera (Difensore dei Diritti Umani) e Silvia Amato Petragnani (Responsabile Comunicazione METE). Modera: Mario Caminita.

Si prosegue con ‘Passo a Due di Danza. Omaggio alla Donna’. In scena, le danzatrici Stefania Matta e Giulia Cancemi. Coreografia a cura di Teri Demma. i costumi sono realizzati da Lucrezia De Rosa.

Il Rendez-Vous si concluderà con uno Spettacolo Teatrale e di Musica, dal titolo: ‘I Sogni, i Diritti e la Libertà’. In scena: l’attrice Patrizia D’Antona, ed il Percussionista Egidio Di Bartolo. Regia a cura di Angelo Butera.

Progetto Europeo ‘SUI GENERIS SCHOOL’. ‘To empower parent women to fight gender-based violence’ per responsabilizzare le donne madri a combattere la violenza di genere. Il Project: 101049725 è promosso dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud (capofila del progetto) e realizzato nell’ambito del Programma Europeo CERV-2021-DAPHNE, in partenariato, tra gli altri, con METE.

METE: Al ‘Castelbuono Jazz Festival’ per il Progetto Teatro/Danza

dedicato all’Oncoematologia Pediatrica

Appuntamento importante, giorno 20 agosto alle ore 17:30 presso la Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia al Museo Civico di Castelbuono (Città Metropolitana di Palermo), nell’ambito del ‘Castelbuono Jazz Festival’ per il Welfare Sociale.

S inizia con un Panel, dal titolo: ‘La Cura, l’Amore e l’Arte nelle Vulnerabilità Oncologiche’. Interverranno: per i saluti istituzionali la Presidente del Museo Civico, Maria Enza Puccia, e poi, Roberto Tobia (Segretario Nazionale Federfarma), Rosa Iudici (Amministratore Unico Di Marca Services), Roberta Sparacello (Founder ‘Io Barcollo, ma Non Mollo’) e Teri Demma (Coreografa). Modera: Giorgia Butera (Presidente METE).

Si prosegue con una Performance di Welfare Culturale Teatro/Danza nell’ambito dell’Area ‘Arte e Salute di Salute’ di METE dedicata all’Oncoematologia e Cardiochirurgia Pediatrica.

In scena: le danzatrici Stefania Matta e Giulia Cancemi, e l’attrice Alessia Quattrocchi.

Si concluderà, con una Cerimonia sul Palco del ‘Castelbuono Jazz Festival’.