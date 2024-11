Giornata contro la violenza sulle donne: eventi e riflessioni a Isnello il 27 novembre

Come ogni anno, il Comune di Isnello invita gli alunni e il corpo docente dell’ I.C. “F.Minà Palumbo”, la Consulta Giovanile, tutte le Associazioni, i cittadini e le cittadine a partecipare a un momento di riflessione sul fenomeno della violenza di genere e le forme di prevenzione e contrasto.

Quest’anno le attività in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne si svolgeranno mercoledì 27 novembre.

Con il supporto dello Sportello Antiviolenza “Diana” e la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale della Co.Tu.LeVi, ci sarà occasione per dibattere e verrà presentato il progetto “Passa parola, ogni voce conta” a cura della Dott.ssa Monica Bannò. Importante anche il contributo di Nadia Accetti, fondatrice di “DonnaDonna Onlus”.

La violenza e le reazioni ad essa possono assumere diverse facce e manifestarsi in modalità subdole al punto da venire “normalizzate”. Solo attraverso il cambiamento dei paradigmi educativi e socio-culturali e un sano movimento che deve attraversare tutta la Comunità si può prevenire e fermare, avendo la capacità di riconoscerla e contrastarla, a partire dai primi più deboli segnali.

Per tutta la settimana, a partire da domenica 24 e fino a sabato 30 novembre, la nostra Madre Madonita verrà simbolicamente illuminata di rosso, per non dimenticare di tenere sempre accesa l’attenzione su questo fenomeno ma anche la speranza che il mondo, in tal senso, possa cambiare.

Invitiamo tutta la cittadinanza a incontrarsi mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 10.00, in Piazza Mazzini, dove procederemo insieme verso la Panchina Rossa e la Madre Madonita, per poi spostarci al Centro Sociale.