Giornata dell’epilessia. Incontro di sensibilizzazione all’aiuto materno

“Quanni veni si cunta, poi…si gioca, si balla e si vive” è il titolo dell’iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalla UOC di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asp di Palermo in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, in programma lunedì 12 febbraio.

Nel salone a piano terra del Padiglione “Biondo” dell’Aiuto Materno di via Lancia di Brolo 10 bis, è in programma dalle ore 9 un incontro con famiglie, insegnanti e pediatri di libera scelta, mentre nel pomeriggio (dalle 15 alle 16.30) è prevista una festa in cui i bambini saranno protagonisti con la partecipazione del Circ’Opificio e della compagnia dei figli d’arte Cuticchio.

“L’obiettivo dell’iniziativa – ha spiegato il Direttore della UOC di Neuropsichiatria dell’Asp di Palermo, Francesco Vitrano – è di ‘sollecitare’ una riflessione collettiva sui bambini che sono affetti da questa condizione clinica, cercando di favorire per loro condizioni di migliore serenità in ogni contesto, ma lo scopo è anche di superare vecchi pregiudizi, focalizzando l’attenzione sulle persone e sulla loro quotidianità. Anche quest’anno il Teatro Massimo di Palermo e altri monumenti in varie città della Sicilia verranno illuminati di viola per sollecitare un’attenzione sull’epilessia e sulle persone, minori o adulti, che ne sono affetti”.

La UOC di Neuropsichiatria dell’Asp di Palermo gestisce all’Aiuto Materno un ambulatorio dedicato all’epilessia e alle sindromi neurologiche infantili con una presa multidisciplinare del paziente.