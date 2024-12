Giornata dello spazio e conferenza/concerto “La stella dei Tarocchi” al Gal Hassin di Isnello

Comune di Isnello. Sabato 14 dicembre al Gal Hassin Giornata dello Spazio e alle 19.00 Conferenza – Concerto “La Stella dei Tarocchi di Marsiglia” con i Maestri G. Gebbia e D. Spitalieri

Al GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche si celebra la IV Giornata Nazionale dello Spazio, in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana. Istituita dal Governo italiano nel 2021, la Giornata Nazionale dello Spazio ha lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini italiani sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo spazio apportano al miglioramento della nostra vita.

Il GAL Hassin partecipa all’evento con un programma dedicato all’esplorazione spaziale umana e robotica dal titolo “Time To Space”. L’evento, unico nel suo genere, è previsto per le ore 15.30 e avrà la durata di due ore e mezza. Verranno ricordate le grandi tappe dell’avventura spaziale umana: il sogno di volare, i primi grandi tentativi di volo e le esplorazioni sulla Luna e su Marte.

Per info e prenotazioni, consultare il sito del GAL Hassin alla pagina: https://galhassin.it/time-to-space/

Inoltre, presso l’Auditorium del Gal Hassin, dalle 19.00, il Comune di Isnello in collaborazione con l’Ass. Lympha e il Festival delle Filosofie Palermo, nell’ambito del Progetto Itinera, promuove e invita alla Conferenza-Concerto “La Stella dei Tarocchi di Marsiglia. Il simbolismo dell’ arcano XVII” con la partecipazione dei Maestri Gianni Gebbia e Diego Spitalieri. Un vero e proprio viaggio, grazie alla suggestione che parole e musiche esclusive sapranno creare nel pubblico.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Una occasione unica per trascorrere un pomeriggio e una serata unica ad Isnello, per scoprire le opportunità culturali e il potenziale del nostro Polo Scientifico, una vera e propria eccellenza per Isnello e l’intero comprensorio madonita, che si ringrazia per la cortese ospitalità.

Il Sindaco

Marcello Catanzaro Sindaco

L’Assessora alla Cultura

Luciana Cusimano