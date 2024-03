Giornata Internazionale dei Diritti della Donna 2024. Tutti gli eventi in programma a Castelbuono

L’8 Marzo si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, un’occasione di riflessione attraverso la promozione di eventi e iniziative che coinvolgono la comunità. Una serie di appuntamenti in programma grazie alle istituzioni e le associazioni che insieme all’Amministrazione Comunale propongono un calendario di iniziative che si terranno per tutto il mese di Marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Vari momenti di sensibilizzazione sulla condizione femminile e la parità di genere, momenti per stare insieme e condividere riflessioni, buone prassi ed esperienze su pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed educazione al rispetto tra uomini e donne. La prima iniziativa dedicata sarà a cura dell’Auser di Castelbuono oggi pomeriggio Venerdì 1 Marzo alle ore 17.00, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia), che prevede un seminario focalizzato sui diritti delle donne, durante il quale interverranno tre rappresentanti della Cgil Palermo e Sicilia.

Si prosegue Giovedì 7 Marzo alle ore 17.00 al Centro Sud con un evento di poesia e musica dal titolo “Un 8 Marzo di Rispetto” a cura dell’Auser di Castelbuono e dell’Auser di Termini Imerese. Si esibirà il Coro “Gioia del Canto” diretto da Francesca Martino.

Mentre Venerdì 8 Marzo alle ore 17.00 l’Associazione C.eR.eS. presenta “Un’ultima cosa”, libera riduzione del libro di Concita De Gregorio, con la partecipazione musicale di Mario Marzullo.

Domenica 10 Marzo sarà la giornata di sostegno alla ricerca per sconfiggere la Sclerosi Multipla. Alle ore 10.00 in Piazza Margherita “una camminata insieme”, organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese. Mentre dalle 10.30 Consulta Giovanile invita a scegliere una pianta di gardenia e di ortensia per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con Sclerosi Multipla e le patologie correlate.

La Biblioteca “Antonio Castelli” propone nel pomeriggio di Giovedì 14 Marzo alle ore 17.00 nella Sala Marzullo (ex Badia), un approfondimento su “La figura della Donna nella chiesa e nella società” tratteggiata da Michela Murgia nel suo saggio “Ave Mary”.

Venerdì 15 Marzo alle ore 17.00, presso i locali adiacenti alla Chiesa dell’Itria, l’Associazione Padre Lorenzo Marzullo un momento dedicato alla “Forza delle donne”.

Le iniziative del mese di Marzo si concluderanno Domenica 24 Marzo alle ore 17.00 in Aula Consiliare con un Convegno dal titolo “Forme insidiose di violenza di genere: dalla stampa, al revenge porn, alla sperimentazione sanitaria” a cura della Consulta Giovanile di Castelbuono e del Forum Associazioni InComune rappresentato dall’ideatore Emilio Corrao.