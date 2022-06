“Giovani Esploratori”, programma di Educazione Ambientale a cura di Madonie Explorers

Ascolta l'articolo

Ricomincia “Giovani Esploratori”, il programma di educazione ambientale di Madonie Explorers. Come l’anno scorso, Mario e Laetitia accompagneranno i ragazzi da 8 a 12 anni alla scoperta del nostro

patrimonio naturalistico e delle tradizioni locali.

Cosa faremo? Scopriremo i segreti degli abitanti del bosco, impareremo le basi dell’escursionismo ed i gesti importanti in natura, realizzeremo

il quaderno dell’Esploratore, andremo a raccogliere la manna, trascorreremo un pomeriggio nella preistoria, impareremo a riconoscere gli uccelli e tante altre cose ancora!

Gli incontri saranno 10 in totale per ogni fascia di età.

Inizio attività:

– mercoledì 22 giugno per i 10-12 anni

– venerdì 24 giugno per i 8-10 anni

Chi sono gli educatori: Mario Cicero e Laetitia Bourget sono entrambi guide naturalistiche ed educatori ambientali soci AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), inseriti sul registro delle

Guide ambientali della Regione Siciliana. Sono stati formati per guidare le persone in ambiente naturale e per divulgare conoscenze legate alla natura ad un ampio pubblico, dal bambino allo studioso. Mario ha

un’esperienza ventennale sia come guida che come educatore ambientale. Laetitia lavora da più di 10 anni nel settore del turismo naturalistico.



Nel 2022 ha realizzato il modulo PON “Piccoli madoniti: guardiani della natura e delle tradizioni” con alunni di terza elementare dell’ICS Minà Palumbo. Ha anche svolto azioni di sensibilizzazione nelle classi

nell’ambito del progetto LIFE Capovaccaio.

Info e programma completo: 320 6661849 (Mario) – 327 0410244 (Laetitia)