Giovedì 6 gennaio incontro con l’Amministrazione in diretta streaming

Giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 19:00 presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”, il Sindaco e L’Amministrazione Comunale terranno un incontro che verrà trasmesso sulla pagina facebook del Comune in sostituzione (causa Covid) del comizio che si voleva tenere in Piazza Margherita, per parlare delle attività portate avanti fino a Dicembre 2021, la programmazione 2022 e nello specifico su alcune questioni che in questi giorni, in modo strumentale, alcune forze politiche e soggetti privati stanno portando avanti.

Il Sindaco si scusa di non poter tenere un Comizio in Piazza Margherita, purtroppo l’emergenza pandemica impone delle restrizioni che dobbiamo continuare a rispettare per evitare che i contagi aumentino con il rischio di bloccare le attività produttive ed economiche. L’atteggiamento responsabile di ognuno permetterà alla nostra comunità di continuare una vita sociale nella normalità.