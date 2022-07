Ascolta l'articolo

Il dott. Giuseppe Maurici è il nuovo direttore dell’Ente Parco delle Madonie.

La cerimonia di insediato questa mattina nella sala cerimonie di palazzo Pucci Martinez alla presenza del presidente Angelo Merlino.

Laureato in Agraria e abilitato all’esercizio della professione di agronomo, ha svolto libera professione ed è stato docente presso scuole statali. Numerose poi le consulenze per conto di Enti e Istituzioni. Attualmente è Dirigente responsabile di servizio presso il Dipartimento Regionale dell’Ambiente.

In precedenza, in qualità di dirigente tecnico agrario in Servizio presso l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha pubblicato articoli scientifici su riviste specializzate del settore, in collaborazione con altri Istituti di Ricerca e l’Università di Palermo, Facoltà di Scienze Agrarie. E’ uno sportivo pratico di alpinismo e scalata su roccia e ghiaccio. E’ attualmente istruttore di Alpinismo del Club Alpino Italiano e ha cofondato e diretto la Scuola di Alpinismo “C. Bonomo” del Cai di Palermo. Membro del Corpo nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. Frequenta la Madonie dal 1975 e le ha scelte come luogo dove passare il proprio tempo libero, comprando e ristrutturando un’antica casa in uno dei comuni del territorio. Appassionato fotografo è autore di numerosi articoli dedicati alla montagna. Dal presidente Angelo Merlino un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro al nuovo Direttore.