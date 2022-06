Gli alunni dell’IC. F. Minà Palumbo pluripremiati al Concorso Musicale Nazionale Paolo Ferro di Scicli

Ascolta l'articolo

Gli alunni dell’ indirizzo musicale dell’ I.C. Francesco Minà Palumbo di Castelbuono fanno incetta di primi e secondi premi al Concorso Musicale Nazionale Paolo Ferro di Scicli. Una grande soddisfazione per i ragazzi che dopo due anni di “clausura” forzata, tornano ad esibirsi dal vivo e a confrontarsi con altre realtà del panorama nazionale.

Gli allievi si sono cimentati su più categorie, dai solisti alla musica da camera, riscuotendo grandi apprezzamenti da giuria e addetti ai lavori. Il Minà Palumbo di Castelbuono, ancora una volta, si conferma eccellenza in ambito musicale e grande fucina di talenti, che in soli tre anni di studio, hanno la possibilità di sviluppare le proprie capacità in contesti altamente stimolanti e competitivi.

Altro importante momento di confronto è stata la rassegna musicale per SMIM organizzata a Gangi, in cui gli alunni hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con altre scuole medie ad indirizzo musicale del territorio madonita. I Docenti di strumento musicale e la Dirigente Francesca Barberi sono orgogliosi di aver ripreso un percorso virtuoso, in questi anni limitato fortemente dalla pandemia. Molti sono i progetti in cantiere, tra cui vari Erasmus in giro per l’Europa. La nostra scuola diventa sempre più “europea”, moderna e aperta al confronto con altre importanti realtà educative.