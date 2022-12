Gli operatori della Castelbuono Ambiente ringraziano Fiasconaro

Gli operatori ecologici di Castelbuono ci tengono a ringraziare pubblicamente la Fiasconaro per il pensiero gentile che immancabilmente la nota azienda rivolge agli operatori

Grazie per il pensiero vostro dedicatoci a noi operatori ecologici. Ricevere regali è sempre bello, ma ancora più bello è il gesto fatto da VOI F.LLI FIASCONARO è stato apprezzato davvero. Un regalo spontaneo è il tocco magico che vi è nella relazione umana, può anche essere un bel gesto per celebrare un Santo Natale in famiglia. Ecco perché la CASTELBUONO AMBIENE vi ringrazia con stima e fedeltà a voi e tutto lo staff, augurandovi buone feste.

Angelo Puccia