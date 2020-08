Grave incendio tra Campofelice, Collesano e Buonfornello. Il fumo visibile da Castelbuono

Un incendio che nella giornata di ieri ha generato momenti drammatici nelle campagne comprese tra i territori di Campofelice di Roccella e Collesano. Il fumo che infatti si poteva già scorgere dietro il massiccio montuoso che sovrasta Castelbuono era dovuto ad un vasto incendio proprio in quei territori.

Le fiamme alimentate dal vento di scirocco hanno fatto temere il peggio, arrecando grossi danni alle strutture di alcune aziende della zona. A fine giornata gli addetti allo spegnimento sono riusciti a domare i roghi e il sindaco di Campofelice di Roccella li ha voluti ringraziare pubblicamente con il seguente messaggio:

Un inferno di fuoco ovunque. In queste ore abbiamo fronteggiato un grave incendio che interessa il territorio di Collesano, Termini Imerese e Campofelice, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello. Si è temuto il peggio, a causa della vicinanza delle fiamme all’impianto Ecorek ed al Comando della Polizia Stradale di Buonfornello ed ancora, all’Antiquarium di Himera e ad alcune aziende agricole, che hanno subito ingenti danni alle strutture. Il vento di scirocco ha agevolato la mano criminale di qualche piromane.Per fortuna, adesso, è tutto sotto controllo e si sono evitati danni peggiori. Grazie a tutti coloro che, in questo momento, si stanno prodigando per spegnere gli incendi: Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo Forestale Regionale e Forze dell’ordine. Un ringraziamento speciale ai volontari della Protezione civile di Campofelice (O.N.V.G.I ed Aquile) ed ai volontari di Protezione civile di Collesano, impegnati da stamattina nelle operazioni antincendio.