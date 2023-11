I direttori artistici di Ypsigrock nella prestigiosa giuria del Rock Contest di Firenze

Stasera, sabato 25 novembre al Viper Theatre di Firenze si terrà la finale del Rock Contest di Controradio, un evento atteso nell’ambito della musica emergente.

Nella giuria, composta da figure di spicco della scena musicale italiana, saranno presenti i direttori artistici di Ypsigrock, Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, insieme a Bugo, Piero Pelù, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Alessandro Baronciani e Alessandro Nutini della Bandabardò e tanti altri.

La giuria valuterà sei band finaliste provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli ospiti speciali, Bugo si esibirà con i New Candys, punta di diamante del rock psichedelico italiano. I finalisti rappresentano un mix di generi, dal synth-wave al post-punk, offrendo un’ampia varietà musicale. La serata sarà presentata da Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso di Controradio e Silvia Boschero di Radio RAI, con la possibilità di seguire l’evento in live streaming. La giuria, composta anche da esponenti delle etichette discografiche, direttori artistici di importanti festival e agenzie di booking, assegnerà premi per un valore totale di oltre 15.000 euro.