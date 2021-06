I.I.S. Tedaldi: due borse di studio in memoria del dott. Pietro La Franca per gli alunni meritevoli

La scuola è sapere, formazione, culla di menti creative, fucina di ingegni che sapranno affrontare e risolvere l’imprevedibile, ma è anche palestra di vita, esercizio di valori e gesti che nutrono l’animo umano, come il servizio al prossimo, il contributo civico e la generosità, tutti concetti che ci riportano con la memoria alla figura del dott. Pietro La Franca. Medico condotto, concittadino d’adozione dal 1968, curò chiunque bussasse alla sua porta h24 negli anni in cui non esisteva la guardia medica e il dottore in un paese seguiva i pazienti dalla nascita, che avveniva in casa, per tutta la vita e in ogni specializzazione clinica. Ha ascoltato e assistito intere generazioni, contribuito con equilibrato e saggio impegno alla vita politica della comunità castelbuonese, si è speso con grande generosità in diverse iniziative. Tra esse, il contributo alla creazione dell’Associazione onlus Sant’Anna che ha ospitato – e ospita – gratuitamente in quello che una volta era stato il suo studio medico, consentendo così ai volontari di portare avanti i numerosi progetti di solidarietà.

Per ricordare la sua figura, l’Associazione onlus Sant’Anna, rappresentata dalla dott.ssa L. Romè, presidente, ha proposto all’IIS L. Failla Tedaldi l’istituzione di due borse di studio. Esse sono finalizzate a incentivare la prosecuzione degli studi e saranno destinate annualmente a studenti meritevoli, del 5° anno e di entrambi i plessi, che vivono condizioni di disagio economico ostacolanti il successo formativo. L’iniziativa è stata presentata al Consiglio d’Istituto (seduta del 13/04/2021) che ha accolto e deliberato la proposta con disponibilità e gratitudine unanime. Nella stessa seduta sono stati individuati i criteri che verranno esplicitati con apposito bando.

Le due borse di studio, consistenti in materiale didattico e/o nel finanziamento di attività formative del valore di €500.00 ciascuna, verranno assegnate nel mese di novembre.