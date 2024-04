I punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Castelbuono

Convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 18:30.



La seduta consiliare si svolgerà presso l’aula Consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Comunale di Via S.Anna, 25 per trattare il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno “Dossier sui costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti in Sicilia” Ordine del Giorno su “Castelbuono per la Palestina” Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 7 del 26.08.1992 e ss.mm.ii. Valutazioni Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Castelbuono 2022 Terza Variante Urbanistica della fattispecie al Piano Regolatore vigente, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 19/2020, ex art. 4 della L.R. 71/78, per la correzione di ulteriori nr. 13 errori materiali Approvazione regolamento servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo autobotte

Il Presidente del Consiglio Comunale

Sig Mauro Piscitello