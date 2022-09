I Saluti del Dirigente scolastico, Alberto Celestri, alla Comunità Castelbuonese

Ascolta l'articolo

Nella foto: Il Dirigente scolastico dell’IIS Luigi Failla Tedaldi prof. Alberto Celestri

(riceviamo e pubblichiamo) – Mercoledì, 31 agosto 2022, è stato il mio ultimo giorno di servizio presso l’IIS LUIGI FAILLA TEDALDI di Castelbuono poiché trasferito in altra sede di servizio in provincia di Siracusa. Lascio questa comunità scolastica consapevole di aver svolto il mio lavoro con impegno e determinazione, cercando sempre di difendere il ruolo e l’immagine della Scuola che mi pregio aver diretto dal 01 settembre 2019.

Desidero salutare tutti gli studenti che hanno rappresentato sempre il fine del mio agire. Attraverso l’Istruzione/formazione dei giovani si può cambiare la società. Auguro a voi tutti un futuro sereno e ricco di soddisfazioni. Ognuno di voi custodisce potenzialità che dovrà mettere a frutto soprattutto per sé stesso, per chi vi vuol bene e per la comunità cui appartenete.

Saluto i Docenti con i quali ho condiviso tantissimi momenti della mia attività lavorativa. Li ringrazio per la fiducia e la disponibilità dimostrata in questi anni e per la collaborazione offertami utile al buon nome dell’Istituto. Vi Auguro un sereno e produttivo impegno lavorativo, con la certezza che continuerete a tenere alto il nome della scuola. Un ringraziamento particolare al prof. Giuseppe Peri e alla Prof.ssa Lucia Maggio, miei preziosi collaboratori, alla responsabile di plesso dell’Istituto Agrario prof.ssa Vignieri, al Direttore dell’Azienda Agraria Prof. Sferruzza Antonio, alla Responsabile dell’Ufficio Tecnico prof.ssa Fina, che in modo più diretto hanno condiviso con me la gestione dell’organizzazione scolastica, sono stati un supporto importante e mi hanno aiutato a trovare la soluzione di molte problematiche quotidiane.

Saluto il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e Tecnici, il cui apporto al funzionamento della scuola è stato fondamentale. Saluto i Collaboratori Scolastici, figure importantissime all’interno dell’Istituto, riferimento insostituibile per docenti, alunni e genitori.

Grazie a tutti voi per l’impegno profuso nel responsabile lavoro di ogni giorno, specialmente in questi ultimi anni caratterizzati da momenti difficili legati alla gestione della pandemia.

Saluto i genitori degli studenti e li ringrazio per il dialogo continuo e per la collaborazione posta in essere nei vari gruppi di lavoro ai quali, negli anni, ognuno ha partecipato attivamente. Auguro a tutti voi di poter avere la soddisfazione di riscontrare brillanti risultati dei vostri figli sia nello studio che nella vita.

La mia gratitudine va al Presidente del Consiglio di Istituto in carica, Dott. Fanino Pappalardo, con il quale ho lavorato in piena sintonia, per il miglioramento dell’Istituto.

Sinceri ringraziamenti a tutti i componenti del Consiglio di Istituto di cui ho apprezzato la compostezza nel confronto, la presenza assidua, la dialettica sempre pacata e centrata sulle scelte didattiche, metodologiche, organizzative e logistiche.

Saluto e ringrazio di cuore il Sindaco del Comune di Castelbuono, Mario Cicero, l’ex assessore all’Istruzione, Annalisa Cusimano, tutto il corpo della Polizia municipale con a capo il Comandante, dott. Salvo Failla, per l’attenzione/disponibilità sempre avuta nei confronti dell’Istituto Tedaldi anche se non di diretta competenza del Comune ma della Città Metropolitana; ringrazio il Comandante della Stazione CC di Castelbuono, luogotenente Francesco Pagana, e i suoi uomini per la collaborazione offerta e per aver messo a disposizione della comunità studentesca le esperienze di una professione svolta tra le gente ponendosi come loro “interlocutori privilegiati” per risolvere i problemi di ogni giorno con l’obiettivo primario di contribuire a sviluppare nei giovani la coscienza sociale basata sul rispetto dell’altro, delle regole e delle leggi.

Un ringraziamento finale, non ultimo, va ai rappresentanti delle Associazioni operanti nel territorio che hanno condiviso con la scuola le attività volte al potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa; sono stati interlocutori efficaci nel sostenere le scelte didattiche e metodologiche, finalizzate alla promozione del territorio in cui la scuola opera . A tal proposito, un “ Grazie” sentito e particolare ai fratelli Fiasconaro, titolari dell’omonima azienda , con l’auspicio che il percorso progettuale avviato possa, a breve, trovare la sua concreta realizzazione.

Vi abbraccio tutti.

Alberto Celestri

Dirigente scolastico