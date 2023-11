“I Suoni del Mestiere”, le immagini ma soprattutto i suoni di Barberia 79 spopolano su Youtube

0 0 votes Article Rating

“I suoni del mestiere” è questo il nome del particolarissimo canale Youtube creato da Barberia 79 di Johnny Di Pasquale.

La barberia è situata nella centralissima via Umberto I a Castelbuono. Oltre a coccolare e curare i propri clienti, l’elegante salone, si è specializzato nella trasmissione di suoni avvolgenti, ossia i cosiddetti “suoni o rumori bianchi” generati dalle tecniche e dagli attrezzi di questo antico mestiere. In pochi mesi i numeri raggiunti dal canale sono letteralmente da capogiro, con un seguito di più di 45.000 iscritti e milioni di visualizzazioni.

In effetti a guardare e ascoltare questo prodotto artistico (così viene da definirlo) si percepiscono immediatamente sensazioni e atmosfere uniche create dai suoni della barberia, tale da conquistare il cuore di uno spettro internazionale di spettatori. La fusione di immagini rilassanti e suoni avvolgenti ha probabilmente trasformato il canale in un “rifugio virtuale”, evidenziando il desiderio globale di connettersi con autentiche tradizioni locali e a misura d’uomo. E infatti l’impatto di “I Suoni del Mestiere “si è esteso ben oltre il mondo virtuale. I primi seguaci del canale Youtube, attratti dalla magica combinazione di suoni avvolgenti e immagini rilassanti, hanno iniziato a manifestare il desiderio di vivere in prima persona l’atmosfera unica della Barberia 79. Questo ha dato vita a una sorta di turismo esperienzale inaspettato, con visitatori provenienti da diverse parti del mondo (anche da oltre oceano) che si recano a Castelbuono per sperimentare fisicamente l’incantevole contesto sonoro della famosa barberia.

Non vi resta che visitare con i vostri occhi, anzi con le vostre orecchie “I Suoni del Mestiere“