Ierofania della bellezza. La fede della comunità di Isnello nell’arte delle sue chiese

L’arte che abbellisce le nostre Chiese non è un elemento puramente estetico che adorna i luoghi di culto, né serve solo a impreziosire o a manifestare la ricchezza dei committenti. Essa è manifestazione della fede adatta a fornire ai fedeli un contesto per vivere la liturgia immersi nella bellezza e in una esperienza del tempo che mette insieme il passato, il presente e il futuro nell’ora di Dio per cui l’azione salvifica di Dio irrompe improvvisamente nel kronos umano.

L’opera d’arte cristiana è teologia, è “ierofania”, manifestazione di Dio stesso alla Comunità che si raduna per la Liturgia perché cerchi ciò che vede. Proponiamo a tutti, perciò, tre incontri che intendono offrire, al contempo, una lettura aggiornata delle fonti storiche, per riappropriarci del senso originario di quanto ci è stato consegnato dalla storia, e delle provocazioni teologiche per vivere e celebrare la nostra fede oggi, aperti agli orizzonti sempre nuovi del futuro che ci attende. L’arte liturgica e i nostri luoghi di culto, dunque, lungi dall’essere destinati ad essere oggetto di un turismo distratto o a fornire elementi per la musealizzazione di un passato ormai decontestualizzato, tornano a proporci percorsi di annuncio, approfondimento della fede e spiritualità per noi cristiani di oggi, chiamati a consegnare alle nuove generazione una fede incarnata nel nostro vissuto e nella nostra storia.

Don Mimmo Sideli