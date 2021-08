IIS Failla Tedaldi, vaccinazione di prossimità. Ancora poche ore per prenotarsi

ASP DI PALERMO/VACCINAZIONE DI PROSSIMITA’: IMPEGNO STRAORDINARIO AD AGOSTO



31 TAPPE: 11 NEI COMUNI E 20 NELLE SCUOLE

PALERMO 6 AGOSTO 2021 – Undici comuni della provincia e venti Istituti scolastici. Sono le sedi dei punti di somministrazione itineranti del nuovo calendario di agosto varato dall’Asp di Palermo che prosegue senza sosta nella vaccinazione di prossimità. Dopo la tappa di ieri a Borgetto con 306 somministrazioni (di cui 133 prime dosi e 9 domiciliari), oggi è stata la volta di Trabia ed in serata (dalle 18 alle 24) a Terrasini per incontrare i cittadini nei luoghi della movida consentendo loro di vaccinarsi o di avere rilasciato il Green Pass (se hanno completato da almeno 3 giorni il ciclo vaccinale).

L’iniziativa, messa in atto dal Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, sin dal mese di maggio, è realizzata dall’Azienda sanitaria provinciale insieme ai Medici di Medicina Generale e Continuità assistenziale, e Medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice Interforze. Il programma dei prossimi giorni prevede le seguenti tappe: sabato 7 agosto Collesano; 9 Ciminna; 10 Montelepre; 11 Lascari; 12 Casteldaccia; 13 Baucina; 16 Pollina; 17 e 18 Termini Imerese; 19 Villafrati; 20 San Cipirrello e 21 Campofelice di Roccella.

Intanto sono oltre mille le vaccinazioni, già, effettuate dagli operatori dell’Asp di Palermo direttamente nelle scuole a studenti e personale docente e non docente. L’attività proseguirà anche durante tutto il mese di agosto secondo il seguente calendario: 9 agosto Liceo Agrario di Castelbuono; 12 Scuola San Giuseppe Jato; 23 ICS Manzoni Impastato di Palermo; 24 Orso Maria Corbino di Partinico e Liceo Pio La Torre di Palermo; 25 Privitera Polizzi di Partinico, Tisia d’Imera di Termini Imerese e Liceo classico Umberto I di Palermo; 26 Majorana e succursale di viale dell’Olimpo di Palermo, Jacopo del Duca Diego Biancamato di Cefalù; 27 agosto Cascino di Palermo, Liceo Mandralisca di Cefalù, Liceo Danilo Dolci Palermo; 30 agosto Liceo Santi Savarino di Partinico, ISIS Giuseppe Salerno di Gangi, Almeyda Crispi di Palermo e Russo-Raciti di Palermo; 31 agosto IC Michelangelo Buonarroti di Palermo ed Alcide De Gasperi di Capaci. (nr)