Il 13 luglio in via Mazzini drive-in seconda dose per i “vaccinati prima dose” del 1 maggio e del 11 giugno

Martedì 13 luglio vaccino modalità “drive-in” per i soggetti che dovranno effettuare la seconda dose di “pfizer”,”Moderna” e “Astrazeneca” per coloro che hanno ricevuto il primo vaccino in data 1 maggio e 11 giugno in collaborazione con le forze del ministero della difesa.Si ricorda che sono necessari i modelli A e C e la liberatoria già compilati.I modelli possono essere ritirati in comune (portineria) o li potete richiedere via mail a culturaeturismo@comune.castelbuono.pa.it

Il luogo rimane via Mazzini Gli orari di drive in andranno secondo questa sequenza: Ore 9:00 Vaccinati AstrazenecaOre 10:30 Vaccino Pfizer Ore 11:30 coloro che sono stati vaccinati con vaccino Moderna.Siamo molto soddisfatti dagli esiti delle scorse giornate di vaccinazione e sempre con l’obiettivo di avvicinarci di più alla comunità, vogliamo facilitare l’accesso alla vaccinazione per quanti, per ragioni pratiche di movimento con mezzo o per difficoltà nell’approccio alle tecnologie, rimangono esclusi.

Dobbiamo ringraziare prima di tutto la dottoressa Daniela Faraoni e il dottore Calcò dell’Asp di Cefalù. La campagna vaccinale a Castelbuono rientra a pieno titolo nell’operazione di supporto alle strutture sanitarie provinciali , condotta su iniziativa del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia con il beneplacito del Comando Operativo di Vertice Interforze che ci permettono di realizzare questa ulteriore importante giornata. Fondamentale sarà il supporto di tutta la cittadinanza per diffondere la notizia e consentire così una buona riuscita di questa iniziativa.