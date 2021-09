Il 17 settembre al chiostro di San Francesco proiezione del mediometraggio “C’era la luna”

La Biblioteca Comunale “ Antonio Castelli “, e l’Amministrazione Comunale di Castelbuono invitano i cittadini alla proiezione del mediometraggio “ C’era la luna”, opera prima da regista dell’attore Mimmo Minà, castelbuonese di origine.

L’evento si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid 19.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

17 settembre ore 21.30 | chiostro di San Francesco

La pellicola, girata interamente in esterna e di notte, ha avuto una gestazione di circa due anni anche a causa dell’emergenza legata al coronavirus e adesso finalmente verrà presentata all’Ospedaletto di Lascari giorno 9 settembre alle ore 21:30 e subito dopo seguiranno altre date come quella di giorno 11 a Marcato Bianco e prossimamente anche a Castelbuono e Caccamo. Il film, che non racconta una singola storia ma tante storie di personaggi diversi: “racconta della mia adolescenza – ci spiega Minà – mi è piaciuto ridare ai cosiddetti “babbi ro paisi” tutte quelle emozioni e sentimenti che sono comuni a tutti e che probabilmente non lo sono a queste persone che purtroppo sono rimasti ai margini, come direbbe Pirandello: “erano li in attesa di rivivere la loro stessa vita“.

Rumore di passi tra i ciottoli delle scalinate, qualcuno passeggia, solitario, nel silenzio notturno delle viuzze. Un bagliore di luna disegna il profilo del monte e illumina la conca di golfo; il frinire delle cicale si confonde con il distante latrare di cani, lo sbattere d’ali di un pipistrello, il lontano suono di una perduta melodia. È una notte di luna piena, forse è un sogno. Le notti di luna piena ci invitano a parlare di noi stessi e con noi stessi. I matti, i “babbi du paisi”, gli emarginati, nel silenzio della notte, rivivono e si raccontano: passioni, slanci d’amore, smanie e sconforti, desideri, aspirazioni e disillusioni. E, sopra a tutti, la luce pallida della luna che, beffarda, resta immobile e silenziosa, provoca umori, incute paura e resta l’eterna testimone della “buttanissima nostalgia del passato”.

Giovanni Azzara