Il 18 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Quest’anno, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si terrà il 18 novembre 2023. L’associazione “Padre Lorenzo Marzullo – La Locanda del Buon Samaritano” sarà presente presso i supermercati CONAD, TODIS-SISA di Castelbuono e MD-CONAD di Cefalù.

Un invito sentito arriva a tutti:

partecipa anche tu. Dirigiti in uno dei 14.000 supermercati d’Italia che aderiscono all’iniziativa e dona la tua spesa. Un gesto apparentemente semplice, ma dalla rilevante importanza. Invitiamo caldamente la cittadinanza a unirsi a noi in questa nobile causa, sperando di poter offrire un aiuto tangibile a coloro che si trovano in difficoltà.

Insieme, possiamo fare la differenza. Ricordiamoci sempre che non è tanto la quantità di ciò che doniamo, ma l’amore che mettiamo nel gesto di dare. Sosteniamo questa iniziativa con cuore e generosità, contribuendo così a costruire una comunità più solidale e attenta alle necessità di chi è meno fortunato.