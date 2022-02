 Il 2022 si apre con un altro successo nazionale per la Compagnia Teatrale i Frastornati

Ascolta l'articolo

Nuovamente con “A famìjja… ddifittusa”, il gruppo si aggiudica, alla IIª edizione “Premio della critica – Accademia Teatri di Corte”, i premi “Migliore attore protagonista” attribuito a Gabriele Perrini, “Migliore attrice non protagonista” attribuito a Carola Capuana, “Migliore caratterista” attribuito a Vincenzo Bertola e le seguenti nomination: “Migliore Compagnia Teatrale”, “Migliori costumi”, Valentina Cosenza per “Migliore attrice protagonista” e Daniele Di Vuono per “Migliore attore non protagonista”.

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Gabriele Perrini

Motivazione:

“Grande energia, presenza scenica, classe ed eleganza.

Sin dalle prime battute ha dimostrato conoscenza del mezzo teatrale, risultando un attore di ottimo livello.”

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Carola Capuana

Motivazione:

“Riesce a disegnare con classe, stile e poliedricità un personaggio a tutto tondo.

Le va riconosciuto il merito di recitare un ruolo da non protagonista con il piglio del protagonista.

È buon inizio e una promessa per la Compagnia”.”

MIGLIORE CARATTERISTA

Vincenzo Bertola

Motivazione:

“Per aver saputo conferire al suo personaggio una identità molto precisa, curando il tono di voce, così come la mimica, volutamente accentuandone gli aspetti caricaturali ma conservandone sempre il controllo.”