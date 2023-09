Il 23 settembre “La Via dei Crocifissi” per la Giornata Diocesana del Turismo

In occasione della Giornata Diocesana del Turismo del prossimo 23 settembre 2023, il Servizio Pastorale Turismo, Tempo libero, Sport e Apostolato del Mare della Diocesi di Cefalù (PA) organizza “La Via dei Crocifissi”, una giornata di contemplazione di alcune pregevoli opere presenti sul territorio diocesano.

Il pellegrinaggio avrà inizio a Cefalù, nella chiesa di San Francesco, per poi spostarsi nell’entroterra tra i paesi di Castelbuono, Isnello e Collesano. Sarà l’occasione di contemplare e conoscere il crocifisso in terracotta della bottega del Verrocchio (Cefalù), il crocifisso di fra Benedetto da Petralia Sottana (Castelbuono), il crocifisso ligneo di Isnello, il crocifisso ligneo di frate Umile da Petralia Soprana, la Macchina lignea col Crocifisso e la Madonna con Bambino in marmo di Antonello Gagini (Collesano).

A guidare la visita nelle varie tappe don Rosario Dispenza, responsabile del Servizio Pastorale Turismo, Tempo libero, Sport e Apostolato del Mare, Angela Sottile, restauratrice, Pietro Piraino, direttore dell’Archivio Storico Diocesano, Rosario Termotto, storico, e S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.

Per info e prenotazioni contattare il numero 335456704.