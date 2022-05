Il 24 e il 29 luglio a Castelbuono il Festival “Impronta Locale INDIGENA”

Ascolta l'articolo

L’Associazione Culturale Spazioscena, in collaborazione con il Tennis Club Castelbuono, è lieta di riproporre, per l’estate 2022 il Festival “Impronta Locale INDIGENA”. La manifestazione, nata alla fine degli anni ‘90 ha visto esibirsi tanti gruppi musicali locali con l’unico scopo di valorizzare le piccole realtà con meno possibilità di esibirsi nei locali. Confermate dunque le date del 24 e 29 luglio 2022, a breve sarà diffusa la line up delle band partecipanti