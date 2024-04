Il 27 aprile il World Disco Soup Day, l’evento contro lo spreco alimentare

Il 27 aprile si celebra il World Disco Soup Day, l’evento contro lo spreco alimentare lanciato dal movimento Slow Food Youth Network, la rete giovani di Slow Food. Nato otto anni fa a Berlino come una “zuppa di protesta”, l’evento permette di dare nuova vita agli scarti vegetali per godersi un buon pasto insieme, riflettendo su come possiamo diminuire il nostro impatto sul pianeta e agire per contrastare la crisi climatica. Un momento di festa e condivisione che a Castelbuono, sarà accompagnato dalla presentazione della mappatura di In Cibo Civitas, il progetto che mette in luce esempi di economia circolare legata al cibo.

Il pomeriggio vedrà un primo momento dedicato alla presentazione di una pubblicazione curata da Slow Food, con la partecipazione delle aziende del territorio che sono state mappate e che esporranno i propri prodotti. In seguito si svolgerà una “Disco Soup”, momento culinario che vedrà l’associazione dei ristoratori impegnata nella preparazione di zuppe e altre pietanze utilizzando ingredienti recuperati da sprechi alimentari. Nel corso della manifestazione sarà presentato il “menu antispreco” che protegge e valorizza le risorse ambientali e sociali, nell’ambito del progetto “Educare al gusto della sana Vita”, finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia.

Sarà un’occasione per sensibilizzare sul tema dell’anti-spreco e promuovere una cucina sostenibile. Pertanto Vi aspettiamo Sabato 27 Aprile dalle ore 18.00 al Chiostro di San Francesco.

L’Amministrazione Comunale