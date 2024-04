Il 27 e il 28 aprile a Collesano IX corso base di potatura dell’olivo a vaso policonico

Sono sempre di più gli operatori che si avvicinano a questo sistema di allevamento e negli ultimi anni .

Lo scopo della nostra Associazione e di sensibilizzare sempre di più quegli operatori che ancora persistono in un tipo di allevamento Obsoleto e costoso e di conseguenza poco redditizio nel campo dell’olivicoltura.



Il Vaso Policonico è un sistema di allevamento sicuro e semplificato, è dimostrato nel corso degli anni grazie al proseguimento di altri studiosi nel campo dell’olivicoltura che non solo la pinta trova finalmente un giusto equilibrio tra la chioma e l’apparato radicale ma aumenta la produzione di olive, e grazie al controllo annuale della pianta si apportano dei tagli di ritorno in modo che la pianta non “scappi” verso l’alto, questo fa si che la semplificazione della pianta, i costi di potatura e il tempo di permanenza siano decisamente contenuti.



Questo sistema ci permette grazie a strumenti di lavoro di ultima concezione che l’operatore non è più costretto a salire sulla pinta e finalmente dopo oltre un Secolo riusciamo a non adoperare le Scale cause nel periodo di potature di innumerevoli infortuni e talvolta anche gravi!!!



Punti di forza del corso di potatura di Vaso Policonico e imparare a potare e come gestire al meglio il tuo oliveto, attraverso l’utilizzo di attrezzature telescopiche manuali o elettriche è possibile lavorare in sicurezza da terra anche su olivi di grandi dimensioni.



Avrai a disposizione i migliori utensili professionali da potatura, riconoscerai le varie parti della pianta e potrai valutare in autonomia il taglio più adatto alle caratteristiche dell’albero e alla tipologia di raccolta secondo la morfologia del terreno, tenendo sotto controllo la vitalità dell’albero attraverso tagli giustificati.



I corsi di potatura dell’olivo di Vaso Policonico sono adatti a chi ha un oliveto familiare e a chi cerca una formazione professionale per poter lavorare nel settore dei servizi agricoli.



L’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano, vanta esperti che insegnano come potare l’olivo e che sono continuamente impegnati nella pratica sul campo e non smettono di aggiornarsi con le tecniche di potatura più moderne perché il migliore maestro è colui che non smette mai di essere allievo.



Addestramento pratico in campo

il corso ti rende autonomo nella scelta dei tagli abbattimento dei costi di raccolta disponiamo dei migliori utensili professionali da potatura da terra sbocco professionale esperienza nel valutare gli utensili adatti da taglio teoria comprensibile a tutti come affrontare lo sforzo fisico della potatura rispetto dell’albero e del suo ambiente



L’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano e da diversi anni nel territorio della Regione Sicilia, oltre ad organizzare i corsi base e avanzati e intensivi, ha promosso diversi campionati siciliani di potatura dell’olivo a vaso policonico ed ancora ha organizzato delle “Pota Day” rivolte a scopi umanistici e solidale.



