Il 28 dicembre la Iª Edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”

L’Associazione Culturale i Frastornati, con sentimento d’orgoglio, annuncia l’ufficiale apertura della Iª Edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”, che avrà luogo il 28 dicembre 2019 in Castelbuono (PA).

Iniziativa primordialmente nata dall’esigenza di dar lustro e giusto riconoscimento all’impegno ed alla passione che accomuna le Compagnie Teatrali amatoriali nell’interpretare pietre miliari della tradizione teatrale siciliana, e successivamente divenuta un momento produttivo di capitale culturale.

La kermesse vuole rappresentare, in guisa, la “Notte degli Oscar” per tutti i teatranti amatoriali siculi.

Numeri da record.

69 Compagnie Teatrali amatoriali partecipanti provenienti da svariate provincie siciliane, 28 premi in palio, 161 nomination, 842 attori in gara e centinaia di amatori coinvolti direttamente ed indirettamente. Il concorso risulta essere il secondo, a livello nazionale, per partecipazione di Compagnie Teatrali, appena dietro lo storico “Premio Nazionale Portici in Teatro” del territorio partenopeo.

Un evento promosso, nei mesi scorsi, sui canali social ufficiali del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono” da tanti artisti come: Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Luca Argentero, Luigi Petrucci, Mario Opinato, Marco Bonini, Antonio Pandolfo, Pietro de Silva, Toti e Totino, Roberto Nobile, Dado, Marco Manera, Gianni Ferreri, Tuccio Musumeci, Augusto Fornari, Paride Benassai, Maurizio Marchetti, Ivan Zazzaroni, Andrea Roncato e tanti altri.

Per dovizia di informazione, brevemente, si definisce il cronoprogramma della giornata del 28 dicembre 2019.

A partire dalle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Castelbuono (ingresso libero), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Iª Edizione del Gran Galà, alla quale interverrà il Direttore Artistico Gabriele Perrini supportato dalla moderazione del giornalista Rosario Mazzola.

Al termine della stessa, i partecipanti potranno gustare le dolci prelibatezze dell’Azienda Fiasconaro, eccellenza nel settore della pasticceria artigianale.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Castelbuono (ingresso libero), si svolgerà il Convegno dal titolo “Parliamo di Teatro”, con la partecipazione eccezionale dell’attore “Premio Nastro d’Argento 2019” come Migliore Attore non Protagonista per il film di Marco Bellocchio “Il Traditore”, Fabrizio Ferracane.

Inoltre i partecipanti avranno l’onore di poter ascoltare, grazie alla moderazione di Daniele Di Vuono, le preziose parole degli attori Rino Marino, Orio Scaduto, Antonio Macaluso e Santo Bellina.

L’evento entrerà nel vivo alle ore 19:30, quando, presso la Sala Convegni “Michele Morici” del Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, attraversato il red carpet, gli ospiti saranno immersi in una location a loro dedicata, con la presenza di un corner interviste, un aperitivo rifocillante ed un set fotografico allestito dallo Studio fotografico Di Stefano.

Alle ore 20:30 prenderà avvio la cerimonia di premiazione delle Compagnie Teatrali partecipanti al concorso.

All’interno della Sala in cui avverrà la premiazione, allestita per l’occasione dalla professionista Luciana Allegra, le Compagnie teatrali partecipanti assisteranno all’esibizione del corpo di ballo “Arte in movimento” (diretto da Ezia Cumbo e Noemi Crocilla) e delle “Serio Sisters”, apparse recentemente su Rai1 durante la trasmissione “Vieni da me” condotta da Caterina Balivo e del quiz televisivo “The Wall”, condotto da Gerry Scotti su Canale5. Durante la serata l’Associazione Culturale i Frastornati consegnerà il premio alla carriera all’attore Fabrizio Ferracane.

A premiare le Compagnie Teatrali saranno numerose personalità di spicco del panorama culturale nazionale e regionale, tra le quali l’On. Loredana Russo (Senatrice della Repubblica e Componente della Commissione Istruzione e Beni Culturali), Danilo Lamperti (GTTEMPO di Carugate), Fabrizio Ferracane (attore), Rino Marino (attore), Alberto Molonia (attore), Antonio Macaluso (attore), Santo Bellina (attore), Igor Buscemi (comico siciliano), Orio Scaduto (attore) e tanti altri ancora.

I riconoscimenti che la Giuria di qualità attribuirà investono ampie categorie:

migliore spettacolo social (unico premio assegnato dal pubblico web), migliore locandina, migliore scenografia, migliore giovane emergente (under 22), migliore attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, migliore caratterista, migliore attore protagonista, migliore attrice protagonista, migliore regia, migliore testo inedito, premio speciale “Antonio Mazzola”, premio della critica “Antonio Perelli”, premio speciale Città di Castelbuono, migliore lavoro teatrale, migliore Compagnia Teatrale.

Menzioni d’onore per: migliore attrice eclettica, migliore attore poliedrico, migliore drammaturgia, migliore autore.

Menzioni speciali per: migliori tempi teatrali, migliori musiche, migliori costumi, migliore eleganza scenica.

Tutti gli eventi che compongono il programma della Iª Edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”, verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/galateatrocastelbuono/ e sul portale d’informazione locale “CastelbuonoLive”.

Ci auguriamo che la manifestazione possa rappresentare nel suo complesso, soprattutto grazie alla partecipazione numerosissima delle Compagnie teatrali siciliane, una pietra angolare della realtà teatrale del territorio isolano, con l’auspicio di essere promotori di altri simili eventi e manifestazioni di cui la nobile arte del Teatro ha bisogno per nutrirsi di nuova linfa.

Il più grande desiderio di Gabriele Perrini e Stefania Gentile, ideatori nonché organizzatori dell’evento, è che Castelbuono diventi “Capitale del Teatro Amatoriale 2020”.

Si ringrazia l’Amministrazione del Comune di Castelbuono per aver patrocinato l’evento e il Direttore del Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo” Francesco Toscano per l’ospitalità.

Si ringrazia inoltre per la collaborazione: Luciana weddings planner&events, Sposà di Laura Vitale, Studio fotografico Di Stefano, Azienda Fiasconaro, Il Fiore di Provvidenza Fiasconaro, Associazione di Volontariato AVY Castelbuono, HDI Assicurazioni di Ippolito Giuseppa, Associazione Turistica Promo Castelbuono, Punto Verde di Nicola Failla, Giornale Supra u ponti, CastelbuonoLive, Scuola di Danza “Arte in Movimento”, Tipografia Le Madonie, Banca di Credito Cooperativa “San Giuseppe” di Petralia Sottana, Impianti Elettrici di Prisinzano Santino, Studio Gulino-Mammana, Zito Mobili, Falegnameria Zito Antonino, Edicolè Barreca, l’Agenzia di onoranze funebri “Le Madonie” di Calogera Minutella, Ristorante il Palazzaccio, Ristorante La Lanterna, Ristorante Pizzeria Bar Giardino di Venere, Ristorante Pizzeria Sesto Senso, Ristorante Pizzeria Antico Baglio, Azienda Agrituristica Bergi, B&B Ninni di Jessica Capuana, B&B Panorama di Giuseppe Di Vita, Hotel Paradiso delle Madonie, Casa Chiazzetta di Mario Cicero, B&B Don Jon, Casa Mare e Monti, Ivano Vetere.

N.B. per quanto riguarda esclusivamente la Cerimonia di premiazione, l’accesso è riservato ai titolari d’invito/pass.

Inoltre, dalle ore 20:45 non sarà più possibile accedere in sala per ragioni di sicurezza.