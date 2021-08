Il 7 settembre al Luigi Failla Tedaldi nuova giornata dedicata alle vaccinazioni

All’ Istituto di Istruzione secondaria LUIGI FAILLA TEDALDI di Castelbuono la giornata dedicata al RICHIAMO DEL VACCINO e alle nuove somministrazioni anche per gli studenti di età superiore ai 12 anni non frequentanti l’Istituto.

Martedì 7 settembre 2021, a partire dalle ore 9.00, presso i locali dell’Istituto Luigi Failla Tedaldi di c.da Rosario – Castelbuono PA, si svolgerà una giornata dedicata al RICHIAMO del VACCINO rivolta al personale scolastico, studenti, familiari degli studenti dell’IIS LUIGI FAILLA TEDALDI di Castelbuono a cui è stata somministrata la 1° dose di vaccino lo scorso 9 agosto 2021.

In pari data, previa prenotazione da effettuarsi entro le ore 12:00 del 06 settembre 2021 ai seguenti numeri telefonici

339 5354473 Collaboratore del Dirigente scolastico Prof. Giuseppe Peri

320 4363508 Assessore alla P.I. Anna Lisa Cusimano

al fine di fornire una nuova opportunità a tutto il personale scolastico, agli studenti dai 12 anni in su, ai familiari degli studenti non ancora vaccinati di tutti gli Istituti scolastici del Comune di Castelbuono, sarà possibile prenotarsi per la somministrazione della 1a dose di vaccino.

Tale prenotazione, utile a chi si sottopone al vaccino per la prima volta, ha il solo fine di fornire preventivamente all’ASP il numero di dosi da somministrare in tale giornata.

Si ricorda, nuovamente, che verranno somministrati i vaccini Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty) e COVID-19 Vaccine Moderna mRNA -1273 (Spikevax).

Lo comunicano il Dirigente dell’Istituto Luigi Failla Tedaldi, Alberto Celestri, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castelbuono, Anna Lisa Cusimano, d’intesa con l’ASP di Cefalù, dipartimento prevenzione.

Nel sottolineare che i vaccini saranno effettuati su base volontaria del personale, studenti, familiari a cui l’iniziativa è rivolta, si auspica in una ampia adesione.

Al fine di snellire le procedure si riporta il link https://www.asppalermo.org/copertina.asp per poter scaricare la modulistica (allegati a-b-c-d-) da compilare, unitamente a copia del Documento di identità valido, al momento della prima somministrazione del vaccino.

L’Assessore alla PI del Comune di Castelbuono Il Dirigente dell’IIS Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono Anna Lisa Cusimano Alberto Celestri