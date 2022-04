Il candidato sindaco Antonio Maiorana incontra la cittadinanza

Ascolta l'articolo

Sabato 23 aprile, alle ore 19.30 in Piazza Minà Palumbo il candidato Sindaco “Antonio Maiorana”, avrà il piacere e l’onore, con l’umiltà e la spontaneità che lo contraddistingue, di incontrare la cittadinanza tutta e avviare la campagna elettorale.

A seguire, sarà inaugurata la sede del Gruppo Politico che lo sostiene “CambiAMO Castelbuono”. La sera successiva, domenica 24 aprile 2022, alle ore 20 in Piazza Margherita, il candidato Sindaco “Antonio Maiorana” terrà, insieme ad alcuni componenti del Gruppo, il primo comizio tematico ed indicherà i punti programmatici che intende portare avanti per il rilancio di Castelbuono in una logica di partecipazione democratica e collettiva e di sana condivisione. Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi il progetto politico pensato per la Castelbuono del futuro.