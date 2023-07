Il Cavaliere Fabio Capuana insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo

In data 12 luglio presso il salone della Sede F.I.G.G L.N.D Sicilia in Ficarazzi, le sapienti mani del Presidente Regionale Dott. Sandro Morgana hanno fregiato il Dirigente della Federcalcio Fabio Capuana con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo.

Il Dirigente Madonita ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di caratura Nazionale con la seguente motivazione a firma del Presidente Nazionale del CONI Dott. Giovanni Malago’:

– Sono felice di comunicarle che il CONI le ha conferito la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2021 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nel corso dell’attività Dirigenziale. Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva Nazionale, oltre che attestare le capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio.