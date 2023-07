Il centrocampista Francesco Biondo è della Supergiovane Castelbuono

Altro gran colpo di mercato della Supergiovane Castelbuono che si è assicurata le prestazioni sportive di uno dei migliori classe 2002 siciliani. Si tratta del centrocampista Francesco Biondo, calciatore reduce dal campionato di Eccellenza con lo Sciacca. In precedenza è stato al Canicatti ed ha militato in Serie D al Città di Sant’Agata. Ha iniziato il proprio cammino nel settore giovanile del Palermo, per poi approdare alla formazione Berretti della Sicula Leonzio dove è stato uno dei protagonisti indiscussi.

Biondo è una mezzala forte tecnicamente che non si risparmia in fase di contenimento. Un giocatore che arricchisce la qualità della rosa del centrocampo di mister Bognanni.

“Sono contentissimo di sposare questo progetto, quando mi è arrivata la proposta ho subito accettato senza esitare. Come sempre lavorerò al massimo per raggiungere, con i miei compagni e la società, i nostri obiettivi.

Ringrazio ancora il presidente e il direttore per questa opportunità e non vedo l’ora di ricominciare! Forza Castelbuono”.