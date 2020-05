Il Comune affida in uso gratuito il mezzo elettrico Melex 463

Per contribuire al rilancio economico del centro urbano, si comunica che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento in uso gratuito del veicolo elettrico “Melex 463 H omologato come quadriciclo L7E” per utilizzarlo al fine di promuovere una moderna forma di cooperazione con gli operatori economici, consentire la mobilità delle persone e delle merci nel centro Urbano e assicurare nel contempo un servizio ai cittadini.

L’affidamento avrà durata annuale con carico dell’affidataria del personale/conducente, anche volontario, compreso degli oneri assicurativi. Le disponibilità dovranno pervenire a questo Comune di Castelbuono, via Sant’Anna,25,entro le ore 10:00 del 03.06.2020. L’ufficio, a seguito delle adesioni pervenute e della relativa istruttoria, procederà a redigere proposta alla Giunta Comunale che provvederà al definitivo affidamento.