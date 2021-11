Il Comune di Castelbuono mette all’asta 22 infissi in legno attualmente installati alla Badia

Il Comune di Castelbuono ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di n.22 infissi in legno massello di castagno descritti nella scheda tecnica allegata in basso, di proprietà del Comune, attualmente installati nel complesso “Badia” di Via Roma.

Si precisa che trattasi di infissi attualmente in uso in buone condizioni di conservazione. L’importo a base di gara di €. 350,00 I.V.A. esclusa. Maggiori dettagli nel documento in basso.