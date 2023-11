0 0 votes Article Rating

Avviso Pubblicato sulla Pagina Facebook del Comune

Il Comune di Castelbuono mette a disposizione 12.000 kg di legna, adatta sia per il riscaldamento che per la falegnameria. La legna è disponibile per essere visionata su appuntamento telefonico al numero 3204363503. Il prezzo di partenza è di 0,10 euro al chilogrammo. Si prega di inviare le offerte entro e non oltre il 1 dicembre 2023.